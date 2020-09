Due incidenti in città nel giro di pochi minuti: cinque feriti

BRINDISI - Il centralino della Polizia locale ha squillato quasi contemporaneamente. Due incidenti si sono verificati a Brindisi intorno alle 20.30 di oggi, martedì 15 settembre. Uno all'incrocio tra via Giordano Bruno e cordo Umberto I in pieno centro, l'altro in via Don Tommaso Stile, al quartiere Cappuccini.

Nel primo incidente sono finiti in ospedale una coppia di coniugi, un 89enne e una 76enne. Viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che si è scontrata con una Bmw con a bordo alcuni giovani. L'impatto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag.

In via Don Tommaso Stile invece sono rimasti coinvolti tre veicoli tra cui una moto. Tre le ambulanze giunte sul posto.

Nel video la scena dell'incidente in Centro.