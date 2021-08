Brindisi Fc ed Ecotecnica: nuovo sponsor maglia per i biancazzurri

La ditta Ecotecnica, appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per conto del Comune di Brindisi, è il nuovo sponsor maglia della Ssd Brindisi Fc. La partnership è stata presentata nel corso di una conferenza stampa che si è svolta stamattina (lunedì 23 agosto) presso lo stadio Franco Fanuzzi, in presenza del presidente del sodalizio di via Benedetto Brin, Daniele Arigliano, e del direttore generale della ditta salentina, Federico Zilli. Nella giornata odierna, fra l’altro, inizierà la prima fase della campagna di sottoscrizione della Brindisi Card. I tifosi interessati potranno recarsi presso la sala stampa dello stadio, ingresso lato spogliatoi, poco prima del precampo, a partire dalle ore 16:30.