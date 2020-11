Escort e Covid, meno clienti ma più precauzioni

BRINDISI - Vengono dal Brasile, dall'Est Europa, o così dicono. E non hanno paura del Covid. E questo è certo, perché le escort del Brindisino sono pronte come prima a ricevere i propri clienti. Lavorano in città o in provincia, in appartamenti o in villette, alcune non vogliono sentire parlare del Coronavirus: "Se hai paura, non venire". Altre si sono organizzate e rassicurano il finto cliente che le ha contattate. Alcune si sono munite di termoscanner, tutte con le mascherine, da indossare anche durante l'amplesso, dicono. In questo video gli audio di alcune telefonate registrate con le escort del Brindisino, trovate tramite alcuni siti specializzati che pubblicizzano la loro attività.