Perrino: l'orchesra del Petruzzelli si esibisce per il personale sanitario

L’orchestra d’archi della Fondazione Teatro Petruzzelli si è esibita ieri sera (venerdì 24 luglio) per gli operatori sanitari dell’ospedale Perrino di Brindisi, in una sorta di tributo per gli immani sforzo sostenuti nella lotta contro il coronavirus. L’orchestra è diretta dal maestro Roberta Peroni a cui il Teatro ha recentemente affidato la conduzione dei concerti della rassegna “Bentornato pubblico” con cui il Petruzzelli ha ripreso le attività musicali dopo il lockdown. Hanno assistito all’evento, fra gli altri, il direttore generale dell’Asl Brindisi, il sindaco Riccardo Rossi e i presidenti degli Ordini dei medici, dei farmacisti e degli infermieri.