Torna "Brindisi performing arts": protagonisti anche i detenuti del carcere di Brindisi

Si snoderà fra i Comuni di Brindisi, Carovigno, Mesagne e Torre Santa Susanna la quarta edizione del Brindisi Performing Artis, evento organizzato da AlphaZtl Compagnia d’Arte Dinamica con la direzione artistica di Vito Alfarano, riconosciuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia come festival di prestigio. La rassegna è stata presentata stamattina presso la sede della Provincia di Brindisi, dal direttore artistico Vito Alfarano, nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte anche il presidente della Provincia di Brindisi, nonché sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, e i sindaci di Brindisi, Pino Marchionna, e Torre Santa Susanna, Michele Saccomanno.

Anche quest’anno si ripete il coinvolgimento di alcune persone detenute presso il carcere di Brindisi in via Appia, che daranno vita a degli spettacoli fra le mura dell’istituto di pena e presso l’ex convento Santa Chiara. Il festival si sdoppia con un cartellone estivo e uno invernale.

Oltre agli spettacoli per il grande pubblico del Bpa, ci saranno sezioni dedicate ai piccoli, Bpa Kids; agli studenti, Bpa Young; gli spettacoli di Bpa Indoor, per gli ospiti della casa circondariale di Brindisi, e quelli della sezione Bpa education, workshop per la cittadinanza finalizzati all’avvicinamento all’arte nonché pensati come momento di approfondimento per giovani artisti.

La grande novità di quest’anno è che il pubblico per la prima volta entrerà in carcere, gli ospiti della casa circondariale di Brindisi, infatti, saranno protagonisti sia della Summer Edition che dell’Autumn Edition portando in scena lo spettacolo Spettri. Il risultato è frutto della sinergia tra AlphaZtl, la casa circondariale di Brindisi, l’Agenzia Nazionale Indire Erasmus+ e il Garante delle Persone private della libertà personale del Consiglio Regionale di Puglia. Gli spettacoli, per la prima volta, saranno accessibili anche ai non udenti che potranno “ascoltare” la musica attraverso vibrazioni percepite tenendo un palloncino tra le mani. Per gli spettacoli teatrali, invece, ci sarà una interprete Lis.

La rassegna estiva

Il primo spettacolo è in programma il 17 agosto, con l’esibizione degli Psycodrummers davanti alla scalinata Virgilio, a Brindisi. Il 18 agosto, “Il Servo dormiglione” con Paola Giglio, presso la Cooperativa sociale Eridano (ore 18.30); il 19 agosto, “Renzo Rubino e la Sbanda”, in piazza Orsini del Balzo, a Mesagne (ore 21.30); il 21 agosto, “Iole girasole e i prati in fiore” con Gianluigi Cosi, presso la Cooperativa Eridano (ore 18.30); sempre il 21 agosto, “Piano solo corpo solo” con C. Caldarano e S. Graziano, presso piazza ‘Nzegna, a Carovigno (ore 21.30); il 24 agosto “Betta caretta e gli amici della macchia” con Paola Giglio, presso la cooperativa Eridano (ore 18.30).

E poi ancora: il 25 agosto, “io mai niente con nessuno avevo fatto”, di Vucciria teatro, presso la casa circondariale di Brindisi (ore 14). Lo stesso spettacolo sarà replicato alle ore22.30 presso l’ex Convento Santa Chiara, a Brindisi; il 28 agosto, “Il mondo di Oz”, di compagnia Teste di legno, presso la cooperativa Eridano (opre 18.30); sempre il 28 agosto “U-Mani-Tà”, con Jacopo Tealdi, presso l’ex convento Santa Chiara (ore 21.30); infine il 30 agosto, “Into-Spettri-Va”, do Alphaztl compagnia d’arte drammatica, presso la casa circondariale di Brindisi, alle ore 10.30.