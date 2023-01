La grande famiglia dei vigili del fuoco accoglie i bambini in caserma: la festa con l'arrivo dal cielo della Befana

BRINDISI - In divisa anche se non di turno e pronti ad accogliere le decine di famiglie che si sono recate in caserma per festeggiare l'arrivo della Befana. C'era anche chi ormai è in pensione e chi aveva finito il turno di notte da qualche ora. Dopo lo stop legato alla pandemia da Covid-19 a Brindisi è tornato l'appuntamento con la festa dell'Epifania organizzata per i bambini dai vigili del fuoco di Brindisi.

Nella mattinata di oggi, venerdì 6 gennaio, la caserma di via Nicola Brandi si è trasformata in un luna park a cielo aperto e gli eroi con la divisa dalle strisce fluorescenti hanno fatto divertire i bambini di ogni età con percorsi, scalate, gonfiabili e musica. I piccoli si sono anche improvvisati pompieri, con idranti hanno colpito sagome a forma di fiamma. Hanno putoto visitare i camion e salire nella cabina proprio come fanno i loro eroi, i vigili del fuoco. Il momento più suggestivo è stato quando la Befana è scesa dal cielo calandosi da un'altezza di oltre 20 metri. Applausi, telefonini all'insù e magia per i piccolini che hanno assistito a una vera e propria acrobazia. Non sono mancati doni e gadget per i piccolini e tanta allegria per tutti.