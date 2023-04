Nuove opportunità lavorative per i giovani: incontro con il gruppo Grimaldi

Si è svolto stamani (venerdì 14 aprile), dalle ore 10 alle ore 13, nella sala conferenze dell’Autorità di Sistema Portuale di Brindisi, il “Career Day – un mare di opportunità” organizzato da Grimaldi Lines in collaborazione con lo Snim-Salone Nautico di Puglia. L’obiettivo dell’iniziativa è di far conoscere, spiegare e pubblicizzare le opportunità che il settore marittimo, a partire dal gruppo Grimaldi, offre per occupazioni lavorative a bordo.

La compagnia armatoriale partenopea possiede e gestisce una flotta in costante crescita ed impiega le sue navi su servizi regolari attivi 12 mesi all’anno. Essere parte degli equipaggi Grimaldi rappresenta un’importante occasione: il gruppo, da sempre attento alle proprie risorse umane di mare, si impegna a premiare quelle più meritevoli, offrendo loro concrete opportunità di crescita professionale a bordo di navi fra le più tecnologicamente avanzate e rispettose dell’ambiente al mondo.

In più, per facilitare ed incrementare le occasioni di incontro con i candidati, il Gruppo ha avviato un programma di open day periodici in tutta Italia per la selezione di personale di bordo.