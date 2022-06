La ex caserma diventa parco urbano: "Zona verde in pieno centro, viverlo con rispetto"

Inaugurato il nuovo parco cittadino realizzato nel cortile dell’ex caserma Ederle, in via Cittadella, in pieno centro

BRINDISI - Inaugurato il nuovo parco cittadino realizzato nel cortile dell’ex caserma Ederle, in via Cittadella, in pieno centro. Si tratta di un’area estesa poco meno di un ettaro in cui sono stati realizzati dei giochi per bambini e panche per il pic nic, oltre a un rifugio per una colonia felina e ad alcune panchine. Tanti bambini hanno tenuto a battesimo il parco. Fra di essi anche i boy scout della basilica Cattedrale. Nel videoservizio, le interviste al sindaco Riccardo Rossi e all’assessore con delega ai parchi, Oreste Pinto.