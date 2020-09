Fasano, un fiume di acqua e terra nella frazione di Pezze di Greco

FASANO - Prima la violenta grandinata, poi la bomba d'acqua: non c'è pace oggi (mercoledì 23 settembre) per il territorio fasanese. I danni all'agricoltura nel pomeriggio, il nubifragio la sera, che ha impegnato i vigili del fuoco di Ostuni e Brindisi in diversi interventi. Molte le auto bloccate. Questo video documenta la violenza del temporale, che ha creato un fiume di acqua e terra nelle strade di Pezze di Greco, frazione di Fasano. Intanto il maltempo si sta spostando verso il sud della provincia.

