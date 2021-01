Il fascino del mare d'inverno: acque verdi sotto un cielo grigio

LIDO PRESEPE - Nonostante la giornata grigia e ventosa e l'allerta meteo della Protezione civile che annuncia pioggia e forti venti la domenica al mare non si rinuncia. Purtroppo con le restrizioni legate al contenimento dei contagi del covid-19, gli spostamenti sono limitati ma chi vive nei territori di competenza delle marine non ha esitato oggi, domenica 24 gennaio, a recarsi sul litorale per vedere il mare. E lo spettacolo regalato oggi a Lido Prepese (marina di competenza del Comune di Torchiarolo) non è dato dal vento ma dai colori del mare: il verde delle acque contrasta con il cielo grigio scuro lasciando gli spettatori senza fiato.