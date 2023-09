San Pietro Calcio, tutto pronto per l'Eccellenza: festa in piazza

SAN PIETRO VERNOTICO – In una piazza Del Popolo gremita di gente, ieri, mercoledì 6 settembre, sono stati presentati pubblicamente l’intera rosa e l'organigramma della Ssd Calcio San Pietro Vernotico, che quest’anno militerà nel campionato di Eccellenza per effetto dell’acquisto del titolo sportivo dal Gallipoli Football 1909, da parte di alcuni imprenditori. Un progetto più ampio quello che la nuova società ha in serbo per il territorio sampietrano che non si ferma solo alla squadra giallo-rossa ma che prevede scuola calcio anche per donne e persone con disabilità e settore giovanile.

L’inizio del campionato di Eccellenza è previsto per il 10 settembre 2023 e la fine, con ultima giornata del girone di ritorno, il 14 aprile 2024. La prima partita la Ssd San Pietro Vernotico la disputerà a Mesagne.

La squadra

Portieri: Emanuele Russo e Simone Schettino; difensori: Simone Cassano (capitano); Samuele Cohen, Andrea Medico, Alessandro De Luca, Andrea Piccinni. Centrocampisti: Giulio Fina, Salvatore Perrino, Simone Pendinelli, Antonio Pinto, Marco Polito, Manuel Taveri. Attaccanti: Paolo Procida, Samuele Menga, Alessandro Manta, Andrea Manta, Patrik Tiengo e Viktor Jaiyeola. Allenatore: Vincenzo Di Serio; Allenatore in seconda: Paolo Morelli; preparatore atletico: Paolo Polito. Preparatore portieri: Marco Erriquez.

Organigramma

Presidente: Danilo Polito; patron: Michele Schettino; vice presidente: Antonio Fiorello e Pino Trinchera; direttore generale: Paolo Schettino; direttore Area tecnica: Luigi Foti; direttore commerciale: Antonio Montesano; consulente organizzativo: Francesco Renna.

Consulente commercialista: Valentina Albanese; consulente legale: Alfredo Matranga; direzione segreteria sportiva: Andrea Ramunno; responsabile logistica: Diego Guerrazzi; Addetto Arbitri: Damiano Policreste. Team manager: Alessandro Renna. Addetto stampa: Pamela Spinelli. Responsabile magazzino: Marcello Andriani; collaboratore magazzino: Alessio Guerrazzi. Responsabile settore giovanile e allenatore juniores regionale: Ruggero Cannito; collaboratore Juniores regionale: Fabio Noce; segreteria settore giovanile: Mario Franco. Responsabile scuola calcio San Pietro: Luigi Russo; allenatore categoria esordienti: Mino De Iaco, allenatore categoria pulcini: Silvano Colletta. Allenatore categoria Piccoli amici: Luigi Russo.

Come è noto al momento il campo sportivo comunale, che dovrebbe essere utilizzato dalla squadra per le partite casalinghe e gli allenamenti, non è disponibile per lavori di ristrutturazione. La sindaca Maria Lucia Argentieri, ieri, ha annunciato che a breve potrebbe esser utilizzato per i soli allenamenti. Al momento le partite in casa si disputeranno presso il Centro Sportivo Kick-off di Cavallino, Lecce. Gli allenamenti per la prima squadra al Centro sportivo Raffaele Greco di Villa Convento (Le), mentre la Juniores si allena a Torchiarolo.

Il San Pietro Vernotico ha terminato la scorsa stagione all'ottavo posto del girone C del campionato di Seconda categoria, con 34 punti a referto. Lo score finale è stato di 10 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte.