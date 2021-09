Vigili del fuoco: il capo squadra Panareo va in pensione, il saluto dei colleghi

I colleghi lo aspettavano disposti a semicerchio, intorno al cortile. Non appena il loro collega si è affacciato, le sirene dei mezzi di soccorso sono state attivate all’unisono. La tradizionale cerimonia di saluto per un vigile del fuoco che va in pensione stamani (mercoledì 1 settembre) ha accompagnato l’ultimo giorno di lavoro del capo squadra Giuseppe Panareo, in servizio presso il comando provinciale di Brindisi.

Entrato nel Corpo nel 1992, Panareo ha iniziato la sua carriera da pompieri a Torino, per poi trasferirsi a Bologna e Taranto. Infine l’approdo nel comando di Brindisi. In quasi 30 anni di servizio, Panareo ha effettuato un’infinità di interventi di soccorso, prestando aiuto alle popolazioni colpite dai terremoti e dalle altre calamità che si sono susseguiti in questo arco temporale. I colleghi gli hanno organizzato stamattina una festa a sorpresa per ringraziarlo della professionalità, capacità e simpatia con cui ha servito il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.