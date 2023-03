Festa della primavera e Giornata in memoria delle vittime innocenti di mafia al Cag

Il 23 marzo 2023 è stata celebrata "La festa della primavera" con un evento organizzato presso il Centro di aggregazione giovanile, in gestione alle cooperative Amani e Solerin, in collaborazione con Wwf Brindisi, Libera Brindisi e Ortomania. Tanta partecipazione da parte di bambini e famiglie che hanno collaborato alla piantumazione di siepi, non solo per dare il benvenuto alla primavera, ma anche un'occasione per ricordare la Giornata nazionale in ricordo delle Vittime innocenti delle Mafie, che quest'anno ha avuto lo slogan "#èpossibile". Gli operatori del Centro di aggregazione e della Città dei ragazzi hanno animato la giornata con vari laboratori creativi, attività sportive, musica e balli.

