Festa patronale, le statue dei Santi tornano in chiesa: "Esperienza straordinariamente bella"

Si sono conclusi con una Santa messa celebrata in cattedrale e la processione sui corsi che ha prelevato le statue dei santi dal Tosello posto all'incrocio dei corsi, i festeggiamenti per i santi protettori della città di Brindisi Teodoro D'Amasea e Lorenzo da Brindisi. "Un'esperienza straordinariamente bella", commentato don Mimmo Roma a margine delle celebrazioni ringraziando quanti hanno preso parte ai festeggiamenti religiosi che quest'anno hanno visto il ritorno, dopo due anni di stop legati alla pandemia da Covid-19, della successiva processione in mare. La statua di San Lorenzo è stata portata nella chiesa degli Angeli mentre quella di San Teodoro a Cavallo in cattedrale.