Festa della Repubblica: la consegna delle onorificenze e delle medaglie

BRINDISI - Oggi, 2 giugno, a Brindisi, nell'ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana e delle medaglie d'onore conferite a cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti durante il secondo conflitto mondiale. A consegnarle, il prefetto di Brindisi, Michela La Iacona.

L'onoreficenza di cavaliere è andata ai seguenti nominativi: Damiano Balestra di Francavilla Fontana, appuntato scelto dei carabinieri in congedo; Antonio Calligaris, colonnello di Ostuni; Fernando Cianci di Brindisi, capitano di vascello della marina militare; Maria Rita Coluccia, dottoressa in servizio presso la prefettura di Brindisi, Antonio Conte di Francavilla Fontana, primo luogotenente della marina militare in congedo; Antonio Dinoi di Francavilla Fontana, brigadiere capo dell'Arma dei carabinieri; Euprepio Di Summa, appuntato scelto dei carabinieri, sempre di Francavilla; l'avvocato Maurizio Nunzio Cesare Friolo di Torre Santa Susanna; il professor Vincenzo Antonio Micia di Brindisi; Vito Roberto Mingolla di S. Vito dei Normanni, maresciallo in congedo dell'areonautica militare; Massimo Minutoli di Carovigno, brigadiere capo dei carabinieri; il dottor Cosimo Semeraro di Cisternino, luogotenente cariche speciali; Ilario Zippo di Brindisi, vice ispettore della polizia di stato.

La medaglie d'onore, invece, sono state consegnate ai seguenti soldati dell'esrcito italiano: Pietro De Mitri (Classe 1920) di San Donaci; Leonzio Di Giovanni (classe 1919) di Oria, ed Ermanno Longo (classe 1923) e Antonio Serinelli (classe 1924), entrambi di Torchiarolo.