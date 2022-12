Inaugurato l'albero di Natale a uncinetto: "San Pietro ha il diritto di ripartire"

SAN PIETRO VERNOTICO - Tra Babbo Natale in moto, street band, bancarelle solidali, luci, colori e musica, ieri, domenica 4 dicembre, in piazza del Popolo a San Pietro Vernotico è stato inaugurato l'albero di Natale a uncinetto realizzato dalla parrocchia San Giovanni Bosco e donato alla comunità. Quest'anno l'opera di lana è di colore bianco. Di seguito alcuni stralci del discorso del parroco Don Alessandro Mele

Un’avventura iniziata tre anni fa e che quest’anno ci porta ancora una volta in questa piazza, ancora una volta a condividere questo momento rituale di accensione dell’albero e della natività. Non vi nascondo che ogni volta che ci avviciniamo nei pressi delle festività natalizie, ed in modo particolare si giunge agli sgoccioli di questo momento, si alternano nel mio cuore tanti sentimenti.Il primo di tutti è l’entusiasmo. Si inizia sempre con entusiasmo, tutte le cose! E ogni anno è un nuovo inizio. Si ricomincia con entusiasmo. L’entusiasmo dei volontari della parrocchia San Giovanni Bosco, che instancabilmente come sempre, lavorano duro da mesi! Non abbiamo idea della fatica e del tempo che ognuno di loro impiega per realizzare tutto questo.

L’entusiasmo di chi ha realizzato la struttura e ogni anno ci assicura il montaggio e lo smontaggio. L’entusiasmo di tanti sanpietrani che si sono messi a lavorare affinché anche la loro piastrella potesse abbellire questa meraviglia. Insieme all’entusiasmo di tanti cittadini italiani che da ogni parte di Italia hanno inviato a spese loro altre piastrelle (1500). I pon pon rossi portano il nome delle città di provenienza e la passione che ci hanno messo (non era assolutamente dovuto). L’entusiasmo dell’amministrazione che, oltre a sostenerci coprendo alcune delle spese che sosteniamo, si fidano di noi e dopo vari incontri e telefonate abbiamo realizzato insieme questo bellissimo addobbo per la piazza centrale del nostro paese.

L’entusiasmo dei media che ci tengono a rilanciare la notizia. L’entusiasmo anche di chi critica, citerei anche loro, nome per nome! Di chi puntualmente passando da questa piazza o dalla piazza di Facebook vuole distruggere questa meravigliosa opera di amore e servizio. Ogni anno c’è un motivo per dire che ciò che viene fatto non va bene! I gusti son gusti, e non si può mettere tutti d’accordo ma credo che, chi ha un minimo di apertura mentale possa dire che quella che abbiamo davanti ai nostri occhi è una meraviglia, un gigante ricamo raffinato, che nel bianco eccedente riporta il desiderio di rinascita e ripartenza, non solo dal covid, non solo dalla guerra. Ma da “forestiero” lasciatemelo dire: San Pietro merita di più, più di una critica per ogni cosa che viene realizzata, più di un semplice distruggere. Ricostruiamo insieme, ripartiamo! Per un’umanità nuova! Tutti insieme: comunità parrocchiali, autorità civili, agenzie educative, cittadini, questo territorio ha il diritto di ripartire! Ripartiamo dall’amore!

E oltre alla bellezza dell’albero c’è un altro elemento di profonda bellezza che ci deve sconvolgere. Quell’umile grotta che ricorda il luogo della nascita di Gesù! Ripartiamo da qui! Dall’amore donato, da Dio che si fa uomo, da un Re che resta nell’umiltà! Impariamo da lui e sarà un Natale meraviglioso, e saremo un’umanità nuova e anche il nostro paese rinascerà!