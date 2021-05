La meravigliosa amicizia tra la volpe e il dj: si presenta ogni sera da cinque mesi

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

L'animale si presenta, abitualmente, a ora di cena in campagna di Emiliano Andriulo, a Francavilla Fontana. Mangia e si riposa sul divano

FRANCAVILLA FONTANA - Si è presentata per la prima volta il 22 dicembre scorso. Da quella sera ad oggi sono quasi trascorsi cinque mesi e la volpe, ogni giorno, ad ora di cena si presenta a casa di Emiliano Andriulo, dj e appassionato di motori, nelle campagne di Francavilla Fontana. Attende i suoi pezzi di carne, a volte li gusta davanti l'ingresso dell'abitazione, altre volte si nasconde, soprattutto, se nelle vicinanze ci sono dei gatti e quando ha terminato, sosta sul muretto che cinge il piazzale o su un divano sempre all'esterno. "E' capitato, anche, che graffiasse con le zampe alla porta, come a dire 'sono qui' - racconta Emiliano Andriulo - ormai è una compagnia quotidiana. Ha imparato a fidarsi seppur non si fa accarezzare. Si ferma sul piazzale, si fa fotografare e riprendere, ormai si comporta da 'padrona di casa'".