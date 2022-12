Donne e terapie oncologiche: un trucco per stare meglio

FRANCAVILLA FONTANA - Curare il proprio aspetto non sempre è una delle priorità delle donne colpite da un tumore, eppure truccarsi per vedersi meglio allo specchio può aiutare queste donne a riappropriarsi del proprio corpo. Per questo nel 1987, grazie all’intuizione di un medico americano è nato il programma Look Good Feel Better, che organizza laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico in 26 paesi nel mondo. Il progetto è attivo in Italia dal 2007, grazie all’impegno de "La forza e il sorriso Onlus", progetto collettivo di responsabilità sociale del settore cosmetico nazionale patrocinato da Cosmetica Italia – associazione nazionale imprese cosmetiche.

L'associazione "Pandora I-Dea" di Francavilla Fontana, guidata dalla dottoressa Annamaria Miccianza, grazie alla collaborazione de "La forza e il sorriso" propone una volta al mese, alle sue pazienti, questo bellissimo progetto presso la propria sede in via D'Annunzio. Ogni laboratorio si svolge in un’unica seduta, della durata di circa 2 ore, ed è guidato da una consulente di bellezza professionista, che svela utili segreti di make-up e insegna a ogni partecipante come valorizzare il proprio aspetto. Inoltre, i laboratori di bellezza sono accompagnati dalla presenza e dal supporto di una psiconcologa.

Di Pandora I-Dea fanno parte volontari che hanno deciso di coniugare le proprie competenze per sensibilizzare il territorio di appartenenza alla tematica oncologica e fornire i servizi mancanti in un'ottica di solidarietà e mutua assistenza. L'associazione organizza, anche, laboratori di cucina, di musicoterapia e fornisce assistenza legale.