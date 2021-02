Le nascite ai tempi del Covid: l'esperienza di tre giovani coppie

FRANCAVILLA FONTANA - Amelia e Leo con Ludovico; Cosimo e Mariangela con la piccola Irene; Saverio e Monica con Antonio. Hanno in comune un'esperienza che non dimenticheranno mai: la nascita durante il periodo del Covid. BrindisiReport ha intervistato tre coppie - con pargoli al seguito - e ha chiesto loro di raccontare i momenti prima e dopo e il parto. In due casi le coppie hanno avuto a che fare con la nascita del primogenito, in un altro caso - quello di Cosimo e Mariangela - erano alla seconda esperienza, hanno potuto così rilevare le differenze tra un parto in epoca pre-Covid e uno in tempo di pandemia.