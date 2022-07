Pellet: scoperti anche stabilimenti irregolari, le immagini dell'operazione

Le immagini dell'operazione condotta in tutta Italia dalla guardia di finanza che ha portato alla denuncia di 52 persone, per frode nella commercializzazione del Pellet. Le fiamme gialle hanno apposto i sigilli anche a stabilimenti per il confezionamento. Nel Brindisino sotto sequestro una tonnellata di pellet e 4mila sacchi. Una persona denunciata.