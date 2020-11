Raffica di furti in una scuola materna: lo sfogo dei genitori

Ormai dei furti si è perso il conto. Solo negli ultimi 20 giorni se ne sarebbero verificati cinque. Se si va a ritroso fino all’inizio dell’anno scolastico, il numero raddoppia. Dalla scuola materna Santa Rita situata in via Petrarca, al rione Paradiso, è sparito di tutto. La refurtiva accumulatasi nel corso delle settimane spazia da un frigorifero a rotoli di carta igienica, confezioni di bottiglie d’acqua e pennarelli, passando per uno stereo con annesse casse. I ladri non hanno risparmiato neanche le caramelle acquistate dai genitori, pronti a rimpinguare, dopo ogni raid, tutto l’occorrente per le attività scolastiche.

I responsabili di queste insensate scorribande approfittano dell’assenza di allarme e di grate (lacuna che l’amministrazione comunale si è impegnata a colmare in tempi celeri) per entrare all’interno dell’edificio e metterlo a soqquadro. Da quanto riferito dai genitori, l’ultimo furto è stato perpetrato un paio di giorni fa. BrindisiReport stamani (giovedì 5 novembre) ha intervistato due mamme, Francesca Piccigallo e Moira Longo. Moira Longo spiega di aver contattato il sindaco, tramite la sua segreteria, per sollecitare un intervento di messa in sicurezza del plesso. A tal proposito l’amministrazione comunale si è impegnata a installare, nei prossimi giorni, il sistema di allarme. Inoltre si provvederà all’ordinazione e all’installazione di grate a protezione delle finestre.

Ma le continue intrusioni non sono l’unico problema. Francesca Piccigallo rimarca come da anni la scuola Santa Rita sia circondata da un contesto di degrado. I marciapiedi sono stati rifatti di recente, ma proprio all’ingresso della scuola l’asfalto, costellato di sconnessioni, espone i bambini e i genitori al rischio di cadute (anche rovinose, come quella che circa un anno fa coinvolse proprio Moira Longo, ancora alle prese con i postumi di un infortunio rimediato all’esterno della Santa Rita). “Questa e altre scuole del quartiere – rimarca Francesca Piccigallo – meritano maggiore attenzione. I nostri figli non sono figli di Serie B”.