A spasso con il cane ruba una grondaia, ma una telecamera lo riprende

Le immagini di un furto avvenuto martedì 24 gennaio in via Settimio Severo, al rione Commenda

Il cane al guinzaglio era un ottimo pretesto per farsi vedere in giro nel cuore della notte, senza destare sospetti. Accompagnato dal suo fido, un uomo ha rubato la grondaia dalla facciata di un’abitazione situata in via Settimio Severo, al rione Commenda. E’ accaduto alle 22.35 di martedì 24 gennaio. La scena è stata ripresa dalla telecamera di un’abitazione limitrofa.

L’uomo arriva insieme al suo amico a quattro zampe. Una volta davanti alla grondaia si ferma e la afferra con una mano. In quel momento, però, arriva una macchina. Allora il malfattore molla la grondaia e fa qualche passo in avanti, fermandosi alla fine del marciapiede. Poco dopo torna indietro e senza grossi sforzi sradica il tubo di rame, per poi allontanarsi. Il furto è stato scoperto stamattina dai proprietari dell’immobile, che hanno sprto regolare denuncia.