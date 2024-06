G7, il Prefetto: "La riuscita di questo avvenimento è la riuscita degli sforzi di un'intera comunità"

Il prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, a margine della cerimonia per la Festa della Repubblica, si è soffermato sulla gestione del G7, in programma a Savelletri dal 13 al 15 giugno prossimi, assicurando massimo impegno per ridurre il più possibile i disagi per i cittadini

