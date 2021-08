Torna la Coppa Fasano-Selva: rombano i motori, gara al via

Dopo tre anni, torna lo spettacolo della “Coppa Fasano-Selva”, anche se a porte chiuse. Gli echi dei motori tornano a farsi sentire in uno degli scenari più suggestivi della provincia di Brindisi. La gara automobilistica è infatti rimasta sospesa nelle due scorse stagioni, proprio in attesa del completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada panoramica dei Trulli, sulla quale si svolgono i primi due chilometri del tracciato. La manifestazione è organizzata dalla A.S. Egnathia. La Coppa quest’anno Fasano tocca i 120 iscritti nella lista provvisoria. Sono 9 i piloti che si presentano al volante di vetture Prototipo, che insieme alle vetture GT e Silohuette avranno la parte da protagonista della gara.