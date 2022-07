L'impianto sportivo Cedas Avio di Brindisi ha ospitato questo pomeriggio (mercoledì 6 luglio) una gara di calcio a 5 per non vedenti fra giocatori dell'Ascus Lecce, squadra pluridecorata che ha vinto 10 scudetti, 5 coppe Italia e 5 super coppe. Nel videoservizio, l'intervista al presidente del sodalizio giallorosso, Davide Dongiovanni.

Calcio a 5 per non vedenti: "La disabilità non pregiudica la posssibilità di divertirsi"