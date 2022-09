Gattini intrappolati in un canale di scolo, salvati dai vigili del fuoco

L'intervento ieri sera (mercoledì 28 settembre 2022) intorno alle 20:30 in via Genova a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Si è reso necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco arrivata dal distaccamento di Ostuni per mettere in salvo tre gattini di poche settimane d'età , intrappolati all'interno di un canale di scolo in via Genova a Ceglie Messapica. Il salvataggio è avvenuto ieri sera (mercoledì 28 settembre 2022) intorno alle 20:30. Una volta recuperati i vigili del fuoco hanno provevduto a verificare se respirassero in maniera autonona, ad asciugarli considerato che erano inzuppati d'acqua e metterli in sicurezza, anche, tramite la collaborazione con la polizia locale messapica.