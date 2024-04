Giornata consapevolezza autismo: il video dell'associazione "Il bene che ti voglio"

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’associazione “Il bene che ti voglio” a firma del presidente Alessandro Cazzato

Oggi (martedì 2 aprile) ricorre la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. In questi giorni vediamo alternarsi manifestazioni di ogni genere per tenere alta l’attenzione su tale problematica.

Da qualche anno oramai, la nostra associazione ha deciso di prendere una posizione chiara in merito al 2 aprile. Pensiamo sia importantissimo parlare e raccontare l’autismo, ma pensiamo anche sia piuttosto inutile farlo solo in questa settimana.

Il 2 aprile avrà un senso solo quando non sarà più necessaria una “giornata commemorativa” per ricordarsi dell’autismo. Per questa giornata noi vogliamo inviare un messaggio diverso, per ricordare a tutti il nostro pensiero. E vogliamo farlo con video dedicato ai nostri figli, perché loro sono il senso di ogni cosa.

Il 2 aprile non esiste, esisti solo tu…il senso di ogni cosa.

