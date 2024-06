"È una giornata particolare": ecco com'è la Brindisi blindata per il G7

BRINDISI - È scattata la cosiddetta zona rossa, tecnicamente area di sicurezza, nel centro e nella periferia di Brindisi, in vista della cena di gala del G7 in programma stasera (13 giugno) al Castello Svevo. La Polizia Locale di Brindisi, supportata per l'occasione dai colleghi di altre province, presidia i varchi in cui fino all'1 di notte sarà vietato il transito sia veicolare che pedonale, ad eccezione dei pedoni. Le strade sono state svuotate dalle auto in sosta.

Il traffico è ai livelli dei giorni festivi. In città si respira una quiete insolita. I mezzi militari e delle forze dell'ordine sono di gran lunga superiori a quelli "civili". Via Provinciale San Vito, solitamente in pieno fermento, è deserta. Idem via Benedetto Brin e via Umberto Maddalena, strade nevralgiche del rione Casale, sempre in balia dello smog e del caos.

Proprio nella base Onu del rione Casale stamani è in programma la visita del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, accompagnato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La zona dell'aeroporto militare è presidiata come non mai. Ovunque si vedono posti di controllo.

I brindisini, va detto, stanno rispettando con diligenza le restrizioni. Nella giornata di ieri sono state pochissime le auto rimosse per divieto di sosta. Anche oggi, finora, la giornata fila via liscia, in una città immersa nel clima del vertice internazionale. Da domani si tornerà quasi del tutto alla normalità.