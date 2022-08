Carduus: l’amaro al carciofo brindisino ideato da due giovani diventa realtà

Si chiama Carduus, l’amaro realizzato da Francesco Lillo e Fabrizio Di Rienzo, due giovani brindisini che, durante una cena estiva di qualche anno fa, ebbero una”illuminazione”: scrissero un progetto e lo presentarono per accedere a dei bandi della Regione Puglia, tra cui Pin e Palazzo Guerrieri. Già nel 2020 Brindisereport s’interessò al progetto, ma era ancora in fase embrionale. Oggi, dopo tanti sacrifici per passare dal progetto su carta, alla realizzazione effettiva, Lillo e Di Rienzo hanno avviato la produzione e hanno anche presentato il loro amaro, prodotto con il carciofo brindisino, al pubblico, riscuotendo tanto successo, anche per i palati più raffinati. Hanno già confezionato più di 800 bottiglie pronte per la vendita e pare che ormai non possa fermarli più nessuno. Brindisireport ha raggiunto i due giovani presso l’Infuse ria Brindisina, il laboratorio in cui nasce l’amaro Carduus, per intervistarli.