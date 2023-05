Conte a Brindisi: "Roberto Fusco ha tutte le qualità per far bene ed essere affidabile"

Il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, oggi, mercoledì 24 maggio è stato a Brindisi per sostenere il candidato sindaco Roberto Fusco

Il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, oggi, mercoledì 24 maggio è stato a Brindisi per sostenere il candidato sindaco Roberto Fusco, in vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio. L'appuntamento era in piazza Della Vittoria alle ore 17.30, dove il leader M5S sarà accompagnato da Roberto Fusco, dal senatore e vicepresidente M5S Mario Turco, dal deputato e coordinatore regionale M5S Puglia, Leonardo Donno, e dagli eletti e iscritti sul territorio.