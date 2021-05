Gnocchi di patate preparati grazie a un'esperienza centenaria

LATIANO - L'esperienza conta. Specialmente in cucina. E nonna Rosa Prezzemolo di esperienza ne ha tanta ai fornelli. Oggi, martedì 18 maggio 2021, compie cento anni tondi, cento anni d'amore dedicato alla propria famiglia, al marito Giuseppe Semeraro (che non c'è più), ai figli (Angela, Domenico e Claudia).

Ragù, pasta fatta in casa, dolci, tra i quali le celeberrime cartiddate. Non c'è piatto che nonna Rosa non sappia cucinare, assicura chi ha assaggiato la sua cucina. In questo video si diletta a preparare gli gnocchi di patate. Ma oggi si riposerà: dopotutto ha i suoi cento anni da festeggiare.