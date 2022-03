Un docente universitario brindisino a Mosca: "Chi vive qui sente la tensione"

Una testiminianza di come il conflitto in Ucraina viene vissuto dagli stranieri residenti in Russia da parte di Vincent Ligorio, professore associato presso l’Accademia Presidenziale Russa dell'Economia Nazionale e della Pubblica Amministrazione e vice rettore per le relazioni internazionali presso la University of Psichoanalysis di Mosca

Vincent Ligorio è professore associato presso l’Accademia Presidenziale Russa dell'Economia Nazionale e della Pubblica Amministrazione e vice rettore per le relazioni internazionali presso la University of Psichoanalysis di Mosca, ha 35 anni ed è brindisino. BrindisiReport lo ha intervistato per capire cosa sta accadendo in Russia e in particolare a Mosca, durante la guerra in Ucraina. Il professore Ligorio ha spiegato, in qualità di esperto di relazioni internazionali e di neuroscienze, quali misure sono state adottate dal governo russo e quali ripercussioni si stanno riscontrando a seguito delle sanzioni attuate dalla Ue e dagli Usa. Abbiamo anche chiesto a Vincent Ligorio, in che modo gli italiani in Russia stanno vivendo questo momento delicatissimo, visto che l’Italia è presente nella lista dei “paesi non amici” e cosa preoccupa di più i nostri connazionali in questo momento. Questo e tanto nella nostra videointervista.