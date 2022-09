Carabinieri, ecco il nuovo comandante provinciale: "Saremo sempre vicini alla comunità"

Una carriera trascorsa in giro per l'Italia per adempiere ad incarichi importanti e dopo una delicata ed impegnativa esperienza presso il Comando Generale, il Colonnello Leonardo Acquaro, originario di Motttola, ritorna in Puglia

Si è insediato il nuovo comandante del comando provinciale carabinieri di Brindisi. Si tratta del colonnello Leonardo Acquaro. Subentra al parigrado Vittorio Carrara, trasferitosi nel frattempo a Reggio Calabria, dove ha assunto le redini della scuola Allievi.

Nato 46 anni fa a Mottola (Taranto), Acquaro proviene dal comando generale dell’Arma, dove per due anni ha prestato servizio come vice capo della sala operativa e per tre anni nell’ufficio personale marescialli. Nel 1996 ha iniziato il suo cursus nella Benemerita, frequentando la scuola ufficiali di Modena. Dal 2004 al 2009 ha retto la Compagnia di Legnano (Milano) e dal 2009 al 2014 quella di Trapani. Dal 2014 al 2017, ha comandato il Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata (Napoli). Dal 2017 al 2019, ha prestato servizio alla sala operativa del Comando generale dell’Arma prima in qualità di Capo della 2^ sezione poi quale vicecapo sala operativa, infine dal 2019 ha assunto l’incarico di capo della 3^ Sezione dell’Ufficio personale marescialli del comando generale dell’Arma. Il colonnello Acquaro ha anche partecipato a una missione di pace in Kosovo. L’ufficiale è laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna.

In un incontro con la stampa avvenuto stamattina (mercoledì 7 settembre), l’ufficiale ha manifestato l’intenzione di proseguire l’attività di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa. “Non si può – ha dichiarato – abbassare la guardia. E’ necessario dare risposte concrete”. Il comandante ha inoltre rimarcato l’importanza della vicinanza con la cittadinanza “per saldare il vincolo che da secoli lega l’Arma alla comunità”.