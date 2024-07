Macchina prende fuoco in marcia: l'incendio ne devasta altre tre

Quattro auto letteralmente carbonizzate. Si sono vissuti momenti di grande apprensione intorno alle ore 3 di stanotte in via De Flagilla, nel centro di Brindisi. L'episodio è insolito. Una macchina ha preso fuoco in movimento, in via Belvedere. Il proprietario ha lasciato l'abitacolo ma il mezzo ha proseguito la sua marcia in discesa, fino a raggiungere via De Flagilla, dove si è vermato accanto ad altre due veicoli parcheggiati. Anche questi sono stati distrutti. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e la polizia.