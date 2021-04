Le immagini dei lupi: sbranati diversi animali da allevamento

CISTERNINO - Con le telecamere e con le foto hanno documentato la strage di animali da allevamento e la presenza di lupi. Il titolare dell'Azienda agricola zootecnica Montanaro Antonio, assistito dall'avvocato Marcello Zizzi, ha scritto alle autorità per sottoporre il problema, problema che va avanti da almeno un anno.

Branchi di lupi sono ricomparsi per fare strage dei capi di bestiame dell'azienda. E adesso si teme anche per l'incolumità delle persone che vi lavorano. In questo video, le immagini riprese da una telecamere che documentano la presenza dei lupi.