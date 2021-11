Meteora nei cieli del Salento: ecco le immagini

Sono quasi le ore 19 di mercoledì 10 novembre quando una scia illumina il cielo per pochi secondi. E’ una telecamera installata nel Comune di Leverano (Lecce), presso l’abitazione di Antonio Quarta, videomaker di Lecceprima, a riprendere il momento dell’impatto fra la meteora e l’atmosfera terrestre. Il fenomeno nella serata di ieri è stato segnalato da migliaia di persone fra le province di Lecce e Brindisi. La comparsa della scia è stata accompagnata anche da un boato simile a quello prodotto da un aereo che infrange la barriera del suono. L’evento ha destato curiosità, scatenando una ridda di commenti sui social network. Si tratta in effetti di un fatto raro, non semplice da documentare.