La truffa dei corsi per Operarori socio sanitari: i giovani pagavano fino a 3mila euro

Cinque persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza nell'ambito di un'inchiesta, ribattezzata "Attestati sterili", che ha fatto emergere una presunta truffa consistente nell'organizzazione di corsi per Operatori socio sanitari, da parte di una fondazione e di società collegate che in realtà non aveva i requisiti per farlo. Questo il video divulgato dalle Fiamme Gialle. All'operazione hanno preso parte anche i carabinieri del Nas.