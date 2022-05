L'importanza delle api e del miele: una giornata al Centro di aggregazione giovanile

BRINDISI - Per la giornata mondiale delle api, oggi, 20 maggio 2022, gli apicoltori Andrea Carletti e Mariangela D’Urso hanno permesso a tanti giovani studenti di conoscere il mondo delle api. Attraverso strumenti specifici, per una gestione rispettosa delle api, i due esperti, hanno mostrato non solo com’è strutturata un'arnia, ma anche la vita sociale delle api e come si realizza il miele grazie al loro aiuto.

Carletti ha spiegato nella video-intervista quanto sia importante il miele per lo studio della qualità dell’aria e quanto i trattamenti chimici dei terreni agricoli e in particolare gli interventi fatti per contrastare la xiyella, stiano compromettendo la vita dell’ecosistema, tanto da spingere gli apicoltori a produrre nelle le zone urbane.

Questa giornata è stata realizzata presso il Cag (centro di aggregazione giovanile), situato nel quartiere Paradiso, sede di molteplici progetti educativi. Sono le stesse cooperative, Amani e Solerin, che si occupano della gestione di questo servizio sociale del Comune di Brindisi, ad aver realizzato con Ortomania, questo evento in collaborazione con le scuole elementari Pertini e Crudomonte.