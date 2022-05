Inaugurata la ruota panoramica: vista mozzafiato del lungomare di Brindisi

Primo giro per l'attrazione installata presso piazzale Lenio Flacco, a cura della società Crazy Dance, in sinergia con il Comune di Brindisi

La visuale del lungomare, delle Sciabiche, del Seno di Ponente e della banchina del rione Casale da 40 metri di altezza, è da pelle d’oca. La ruota panoramica installata presso piazzale Lenio Flacco, nel porto di Brindisi, ha effettuato stasera (martedì 17 maggio) il suo primo giro. L’hanno tenuta a battesimo il sindaco Riccardo Rossi, i rappresentanti della società Crazy Dance della famiglia Montenero, Aldo Tanzarella, in rappresentanza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale, e vari esponenti della giunta comunale.

L’attrazione, novità assoluta per la città di Brindisi, sarà in funzione fino alla metà di settembre 2022. La ruota è composta da 21 cabine, fra ì cui una per diversamente abili che con tutta la carrozzina potranno accedervi gratuitamente e una Vip. Sarà attiva tutti giorni, in orari ancora da definire. Il costo del biglietto dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 euro.