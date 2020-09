Donne e violenza, apre le sue porte "Una stanza tutta per sé"

BRINDISI- Uno spazio dedicato anche ai bambini con colori, giochi e oggetti pensati per l’infanzia: è stata inaugurata nella giornata di oggi, 19 settembre, presso il comando provinciale dell’Arma dei carabinieri, “Una stanza tutta per sé”, destinata all’audizione protetta di donne che hanno subito violenza e di minori. Un valore aggiunto, dunque, all'attività dei carabinieri che già raccoglievano denunce per stalking, maltrattamenti e violenze, presentato dal colonnello Vittorio Carrara e dal presidente del club Soroptimist di Brindisi, Paola Leo, alle massime autorità presenti alla cerimonia inaugurale.

“Una stanza tutta per sé”, come il titolo del romanzo di Virginia Woolf, è il progetto dell’associazione mondiale Soroptimist, che ha lo scopo di sostenere le donne nel delicato e incisivo momento della denuncia di violenza e abusi, e nel percorso verso il rispetto e la dignità della sua persona.

Dotata di impianto di videoregistrazione e collegata via wifi con le stanze adiacenti, l’area riservata della caserma si trova al terzo piano, vi si accede attraverso un percorso preferenziale ed è un piccolo luogo confortevole e accogliente, lontano dalla freddezza delle stanze istituzionali che solitamente circonda chi deve rendere testimonianza delle proprie sofferenze.

L’accordo delle Soroptimiste siglato nel 2015 con il comando generale dell’Arma dei carabinieri ha portato, a oggi, alla realizzazione da parte dei club Soroptimist di 185 stanze presso le caserme e le questure di tutta Italia, cui si aggiunge “Una stanza tutta per sé” intitolata al primo presidente del club di Brindisi, Adriana Pedio De Giorgio.