"Get Up": la cooperativa di studenti che libera la scuola dalla plastica

Stamani (giovedì 17 febbraio) il liceo "E. Palumbo" di Brindisi ha ospitato l'incontro di inaugurazione per la messa in funzione di sei fontanelle di acqua potabile collegate alla rete idrica pubblica, al servizio degli studenti. L'iniziativa rappresenta un passo cruciale del progetto sperimentale di alternanza scuola-lavoro "Get Up" avviato nell'anno scolastico 2019-20 con il progetto "Scuola Plastic Free" rivolto a ridurre l'utilizzo di plastica all'interno degli istituti scolastici della città.

Hanno partecipato all'incontro Riccardo Rossi (sindaco di Brindisi), Giuseppe Cellie (presidente Consiglio Comunale di Brindisi), Salvatore Licchello (presidente della cooperativa Amani), Maria Oliva (dirigente scolastico liceo E. Palumbo), una rappresentanza di studenti della cooperativa scolastica Silep.