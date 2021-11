Passaggi a livello addio: inaugurati i nuovi cavalcavia a Restinco e Serranova

Realizzati da Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato, sono stati presi in consegna dalla Provincia di Brindisi

Taglio del nastro stamattina (lunedì 29 novembre) sui cavalcaferrovia realizzati da Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato rispettivamente sulla strada provinciale n.43 (dalla S.S. Brindisi-Taranto alla ex S.S.16 Brindisi-San Vito dei Normanni-località Restinco) e sulla strada provinciale n.38 (dalla S.P 36 alla S.P 40 – località Serranova). Le due infrastrutture sono state prese in consegna dalla Provincia di Brindisi. Le opere hanno lunghezza di 400 metri ciascuna e una carreggiata unica divisa in due corsie e delimitata sui lati da una banchina. Presenti il presidente della Provincia di Brindisi e Sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e il responsabile della Direzione operativa di Rfi, Giuseppe Macchia.

Sulla linea Taranto-Brindisi, Rfi ha anche eliminato tre passaggi a livello privati tra Francavilla Fontana e Mesagne, il cui uso esclusivo era concesso ai proprietari delle terre confinanti con la ferrovia, realizzando nuove viabilità sterrate e creando servitù di passaggio carraio e pedonale sui fondi di proprietà privata per un’accessibilità alternativa all’attraversamento ferroviario. Gli interventi sono stati realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) con un investimento complessivo di oltre 8 milioni di euro.