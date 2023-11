Parte il "Business incubation centre": "Grande occasione per i giovani"

E’ stato inaugurato stamattina, presso la Cittadella della Ricerca, il “Business incubation centre”, incubatore di start up che sarà gestito dal Distretto tecnologico aerospaziale (Dta). Per le imprese selezionate è previsto un contributo di 50 mila euro, un percorso di accompagnamento tecnico-manageriale e giuridico curato dal Dta, dai partner di progetto e dalle università e l'accesso a una vasta rete di laboratori e infrastrutture di prova.

Esa Bic Brindisi sarà gestito dal Distretto Tecnologico Aerospaziale e opererà con il supporto di Politecnico di Bari, Università di Bari e Università del Salento, oltre che di diversi partner industriali, e il sostegno finanziario della Regione Puglia. Il centro di incubazione aziendale dell'Agenzia spaziale europea (Esa Bic) di Brindisi supporta start-up e imprenditori che sviluppano prodotti, applicazioni e soluzioni utilizzando sistemi spaziali (come navigazione satellitare, osservazione della Terra o comunicazione satellitare); utilizzano tecnologie spaziali in un ambiente non spaziale; sviluppano prodotti e servizi innovativi per il settore spaziale.

Le startup che superano il processo di selezione entreranno in un percorso di incubazione della durata di due anni che garantisce i seguenti benefici: 50 mila euro di finanziamento per lo sviluppo del proprio prodotto; accesso a una vasta rete di laboratori e infrastrutture di prova; formazione e coaching tecnico-manageriale e giuridica garantita dal Dta e dai partner; supporto nelle attività di ricerca degli investitori; networking e internazionalizzazione.

Nel videoservizio le dichiarazioni del presidente del Dta, Giuseppe Acierno, e del responsabile dell’Unità coordinamento area strategica e space economy dell’Asi (Agenzia aerospaziale italiana), Augusto Cramarossa.