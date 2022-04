Riecco il pattinodromo di Brindisi: "Omologato anche per gare ufficiali"

Recuperata la storica pista adiacente al parco giochi del rione Casale. Da 15 anni versava in stato di degrado e abbandono

Dopo 15 anni, il pattinodromo del rione Casale torna in vita. L’impianto sportivo adiacente al parco giochi è stato inaugurato oggi pomeriggio (martedì 26 febbraio), al termine di un intervento di restyling che nel giro di alcuni mesi ha sottratto la struttura al degrado. Il nastro è stato tagliato dal sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e dal capo dell’ufficio di Gabinetto della prefettura di Brindisi, Maria Antonietta Olivieri.

Come spiegato dallo stesso primo cittadino e dall’assessore allo Sport, Oreste Pinto, la pista, rimessa a nuovo, è omologata per gare nazionali e regionali, grazie all'adueguamento delle pendenze delle curve. Sono stati inoltre completamente ristrutturati gli spogliatoi, utilizzabili anche da persone diversamente abili, è stata realizzata una barriera in plexiglass lungo la ringhiera perimetrale e sono sta installate delle telecamere di sorveglianza, nella speranza che gli incivili se ne stiano buoni.

Recuperato finalmente un impianto unico a livello provinciale, si pone adesso la questione dell’utilizzo. La formula potrebbe essere quella di affidarne la gestione a una società riconosciuta dalla Federazione nazionale rotellistica, rappresentata oggi dal delegato per la provincia di Brindisi, Piero Montalbano, con l’impegno di garantire delle attività di avviamento allo sport.

L’auspicio è che in città torni a brillare una disciplina che in passato ha regalato successi nazionali e internazionali, ma che negli ultimi anni si era eclissata, proprio a causa della mancanza di strutture.