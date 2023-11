Inaugurato il consolato di Polonia a Brindisi: "Si rinnova un legame storico"

La sede del consolato in vico de Lubelli inaugurato dal consolato onorario in Puglia, Giuseppe Acierno, e dall’ambasciatrice della repubblica di Polonia in Italia, Anna Maria Anders

Da oggi (venerdì 3 novembre) è attivo a Brindisi il consolato onorario della Polonia con sede in vico De Lubelli, traversa di corso Garibaldi. Il console onorario in Puglia, Giuseppe Acierno, ha inaugurato la sede insieme all’ambasciatrice della repubblica di Polonia in Italia, Anna Maria Anders. Presente anche Bartosz Skwarczyński, console generale della Repubblica di Polonia in Roma. L’evento è stato preceduto dall’inaugurazione, presso Palazzo Nervegna, della mostra "Storia dell'inno polacco", visitabile 3 al 10 novembre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 18.

Con l’apertura del consolato si rinnova un legame storico fra la città di Brindisi e la Polonia. Va ricordato infatti che nel novembre 2016, presso il Distaccamento Aeroportuale dell’Aeronautica Militare di Brindisi, fu inaugurato un monumento in memoria dei “Cichociemni”, gli agenti paracadutisti del corpo speciale nazionale polacco, addestrati ad operare – nel silenzio e al buio - nelle condizioni più estreme e svantaggiose, caduti durante la 2^ guerra mondiale.

Da “Campo Casale”, così veniva denominata la “base aerea di Brindisi, unica in territorio italiano ad ospitare le forze polacche, dal novembre del 1943 e sino alla fine dello stesso anno, i “Cichociemni”, hanno contribuito con azioni multiple, ad approvvigionare e sostenere l’esercito di liberazione nazionale polacco nella guerra contro il nazismo.