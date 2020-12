Canile: arriva l'acqua potabile. "Risparmio di 30mila euro all'anno"

L’acqua potabile arriverà direttamente nel canile comunale di Brindisi in contrada Santa Lucia. Stamattina si è svolta una cerimonia di inaugurazione del nuovo impianto: una condotta da 800 metri che collega la struttura alla rete idrica. L’intervento è stato realizzato dalla Brindisi Multiservizi, con la collaborazione di Terna e del consorzio Asi. L’allaccio all’acquedotto, come spiegato dal sindaco Riccardo Rossi nel video servizio, garantirà un risparmio fra i 25mila e i 30mila euro annui. Non si dovrà più ricorrere alle cisterne, infatti, per rifornire d’acqua gli amici a quattro zampe. In futuro, inoltre, come spiegato dallo stesso primo cittadino, si sta pensando di realizzare nei terreni attigui al canile un cimitero pe animali e un forno crematorio.