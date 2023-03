 Tornano i crocieristi in città: “Calo di approdi ma consolidiamo il traffico”

Il primo pullman della Stp carico di turisti ha raggiunto i giardinetti di piazza Vittorio Emanuele intorno alle ore 11. La nave ara arrivata circa mezzora prima a Costa Morena Est, nel porto esterno, vicino al molo carbone. In una giornata baciata dal sole è partita la stagione crocieristica 2023. Il primo approdo è quello della Borealis, nave di lusso della compagnia olandese Fred Olsen Cruise Lines, arrivata da Lisbona (Portogallo) e diretta a Porto Said. La partenza è prevista per le ore 18.30.

Il calendario 2023 prevede attualmente 46 scali, dei quali 25 della Msc Sinfonia. Rispetto al 2022 si registra un calo di arrivi, ma il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, Ugo Patroni griffi, spiega che si tratta di una tendenza generalizzata a livello nazionale.

Nel video servizio, davanti all’info point dell’Authority, anche le dichiarazioni del comandante della Capitaneria di porto di Brindisi, capitano di vascello Luigi Amitrano. In rappresentanza del Comune di Brindisi, presente l’assessore al Turismo, Emma Taveri.