Incendi senza sosta nel Brindisino: impegnate tutte le squadre dei vigili del fuoco

Anche oggi (sabato 10 luglio) giornata impegnativa per i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Tutte le squadre della sede centrale e dei distaccamenti di Francavilla Fontana e Ostuni sono fuori dalle caserme per rispondere alle richieste di intervento che arrivano a getto continuo da ogni angolo della provincia. Nel video si vede un incendio che nella tarda mattinata ha investito un uliveto situato nelle campagne di San Vito dei Normanni, con le fiamme che arrivano a ridosso di un muretto a secco, sprigionando una colonna di fumo che invade la carreggiata. Ancora più critica la situazione a Oria, dove dalle ore 11:20 operano la partenza di Francavilla, il boschivo di Brindisi e un’autobotte partita da Brindisi, coordinati dal Dos (direttore delle operazioni di spegnimento) per domare un esteso incendio di sterpaglie.