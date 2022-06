Auto avvolta dalle fiame: il fumo lambisce le abitazioni

Il fumo prodotto dall'incendio ha lambito le abitazioni. Le fiamme hanno devastato una Fiat 500 L parcheggiata in via Sacerdote Paolo Lisi, a Ceglie Messapica. E' accaduto poco prima delle ore 5 di oggi (giovedì 30 giugno), Il veicolo si trovava nei pressi delll'abitazione del proprietario. Nel giro di pochi secondi si è trasformato in una palla di fuoco. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e i carabinieri. Da accertare l'origine della combustione.