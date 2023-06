Auto in fiamme viale Aldo Moro: la conducente si mette in salvo

L'incendio ha investito improvvisamente la macchina, a poche decine di metri dall'incrocio semaforizzato fra viale Aldo Moro e via Irpinia, all'altezza della scuola media Marzabotto. Resasi conto che le cose stavano per mettersi male, la conducente del veicolo, un Fiat Punto di colore blu, ha fatto appena in tempo ad arrestatre la marcia e a lasciare l'abitacolo, che poco dopo si è trasformato in una palla di fuoco.

L'episodio si è verificato poco prima le ore 10 di oggi (mercoledì 7 giugno). Un autobus della Stp ha dovuto fermarsi. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale. Il traffico è stato deviato dal Cavalcavia De Gasperi verso via Dalmazia. Fortunatamente non si registrano feriti.